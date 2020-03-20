20 Mart 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2020

DG Kulübü, hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlileri için anlamlı bir paylaşımda bulundu.

, hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlilerini unutmadı. Dün başlayan kampanyayla birlikte saat 21.00'de tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Sivasspor ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, saat 21.00'de sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğunu gösterdi. Dualarımız sizlerle."

Yapılan bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni topladı.

İşte o paylaşım:


haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Alınan bu karara teşekkür ederiz "Alınan bu karara teşekkür ederiz"
Daha canlı olacak Daha canlı olacak
Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör