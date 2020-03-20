20 Mart 2020, Cuma
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Sivasspor ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sivasspor’dan anlamlı paylaşım
DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlileri için anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Sivasspor, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlilerini unutmadı. Dün başlayan kampanyayla birlikte saat 21.00'de tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.
Sivasspor ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, saat 21.00'de sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğunu gösterdi. Dualarımız sizlerle."
Yapılan bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni topladı.
İşte o paylaşım:
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