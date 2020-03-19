19 Mart 2020, Perşembe

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Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz"

Alınan bu karara teşekkür ederiz
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

’un başarılı futbolcu , liglerin korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenmesi ile ilgili, "Alınan bu karara teşekkür ederiz "dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs futbola da sıçramış ve birçok ligin ertelenmesine sebep olmuştu. 'de de liglerin ertelenme kararı verildi. Bu kapsamda DG 'un başarılı orta saha oyuncusu hesabından alınan karar sonrası yetkililere teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı takımın 25 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından, şu ifadeleri kullandı:

"Alınan bu karara teşekkür ederiz. Şimdi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek bu süreci atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Ülke olarak her zorluğu aştığımız gibi bunu da aşacağız. Herkesin evde kalabileceği ortamın sağlanması en büyük temennimiz."

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