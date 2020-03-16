16 Mart 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'un kozu Rıza Çalımbay

Sivasspor'un kozu Rıza Çalımbay
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020

Şampiyonluk yarışı yapan , bugün ligin formda takımlarından karşısında ter dökecek. Yiğidolar'ın 7 maçtır bileği bükülmeyen ekibi önünde en önemli kozu ise teknik direktör olacak.

Teknik direktörlük kariyerinde kırmızı-beyazlılara rakip olduğu son 6 maçını kaybetmeyen Çalımbay, 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Ekim 2013'ten bu yana 'ya yenilmiyor. 'da eksik futbolcuların çokluğu ise teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sivas ekibinde, Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal, Skuletic, Camara ve sakat, cezalı.

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