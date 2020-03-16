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Sivasspor'un kozu Rıza Çalımbay
Giriş Tarihi: 16.03.2020
Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor, bugün ligin formda takımlarından Antalyaspor karşısında ter dökecek. Yiğidolar'ın 7 maçtır bileği bükülmeyen Akdeniz ekibi önünde en önemli kozu ise teknik direktör Rıza Çalımbay olacak.
Teknik direktörlük kariyerinde kırmızı-beyazlılara rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Çalımbay, 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Ekim 2013'ten bu yana Antalya'ya yenilmiyor. Yiğido'da eksik futbolcuların çokluğu ise teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sivas ekibinde, Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal, Skuletic, Camara ve Ziya Erdal sakat, Fernando cezalı.
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