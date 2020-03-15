15 Mart 2020, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor Antalya’ya gitti

Sivasspor Antalya’ya gitti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2020

, 'in 26. haftasında yarın ile oynayacağı maçın için 29 kişilik kafileyle Antalya'ya gitti.

'de deplasmanda ile karşılaşacak , bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Antalya'ya gitti. Kırmızı-beyazlılar kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Antalyaspor ile Sivasspor arasında saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. 'de de görülmeye başlanılan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle her iki takım taraftarı stadyuma alınmayacak.

Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda haberin devamı

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