17 Mart 2020, Salı

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay: "Berabere biter diye düşünüyordum"

Berabere biter diye düşünüyordum
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Sivasspor Teknik Direktörü , "Berabere biter diye düşünüyordum ama maalesef geçen hafta yaptığımız hata gibi hata yaparak gol yedik" dedi.

'in 26. haftasında Sivaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Çalımbay, dünyada yaşanan olaylardan dolayı futbolcuları oyuna konsantre etmekte zorlandıklarını söyledi.

Yenmeleri halinde büyük avantaj yakalayacaklarının bilincinde sahaya çıktıklarını dile getiren Çalımbay, "Oynadığımız oyunla, bu galibiyetin olmayacağı ortaya çıktı. Benim de beklemediğimiz oynadık. Bazı arkadaşlar beklentimin altında oynadı. Bu kadro sürekli oynayan bir kadro, dar bir kadro, sakatları bol olan bir kadro, bu sıkıntıları yaşayacağız. Antalyaspor daha istekli arzuluydu. Daha çok mücadele ettiler. Bizde az da olsa pozisyonlar yakaladık, onları değerlendiremedik. Berabere biter diye düşünüyordum ama maalesef geçen hafta yaptığımız hata gibi hata yaparak gol yedik. Kalan 8 maçımızı da iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"OYUNCULARI KONSANTRE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Bu ortamda kimsenin kendini futbola veremediğini, taraftarsız olunca konsantrenin daha da düştüğüne değinen Çalımbay, "Futboldan daha önemli o olay. İnşallah bir an önce bitmesini istiyoruz. O zaman maçlar da daha zevkli olacak. Deplasman takımı için seyirci olmaması avantaj deniliyor ama bazen de dezavantajlı. Seyirci olsa çok iş düşüyor. Oyuncuları konsantre etmemiz gerekiyor. Kafalarında soru işaretiyle oynuyorlar, 'Bundan sonra ne olacak' diye düşünüyorlar. Sorularla geçti bu haftalar. Konsantre düşüktü" ifadelerine yer verdi.

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