15 Şubat 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivas’ta türkülü tepki

Sivas’ta türkülü tepki
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

Yazarlar ve Şairler Derneği üyeleri, lider Sivas'ın geçen hafta Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi.

Yazarlar ve Şairler Derneği üyeleri, lider Sivas'ın geçen hafta Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan türkü büyük ilgi gördü. Sivas, ligde henüz penaltı kullanmadı.
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