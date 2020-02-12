12 Şubat 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür!

Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

'in 22. haftasında zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada , lider Demir Grup 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili takım misafir tribününün bilet fiyatlarında indirime gitti. Buna karşılık olarak Yiğidolar da Fırtına'ya teşekkür etti.

Sivasspor resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"'in 22. hafta maçında ile Demir Grup 'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz"

İşte o paylaşım:


Sivasspor için otobüs kampanyası haberin devamı

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