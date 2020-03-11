Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gündem Mert Hakan Yandaş transferi... Sarı-kırmızılıların sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan futbolcuyla anlaşma sağladığı iddia edilmişti. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Hüseyin Ok, yaptığı açıklamada Atalanta ve Torino'dan teklif aldıklarını söylerken, Galatasaray ile ön anlaşma yapmadıklarını belirtti.

Ajansspor'a konuşan Ok, "Hiçbir kulübe verilmiş bir transfer sözümüz ya da hiçbir kulüpten alınmış bir transfer sözü yok. Mert Hakan, şu anda Sivasspor'un oyuncusu. Sezon sonuna kadar elinden geleninin en iyisini yapacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transferine karar vereceğiz. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık. Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray'la bir ön anlaşmamız yok. Allah sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurt dışında bir takımda oynamak" dedi.

"İLK HEDEFİM YURT DIŞINA ÇIKMAK"

Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada "Transferimle ilgili utanç verici şeyler konuşuluyor. Biz şerefimizle, namusumuzla yaşayan insanlarız. Cidden çok üzülüyorum. Ben sahaya çıktığımda Sivasspor armasını sahiplenmek için elimden gelen her şeyi, her zaman, herkese karşı yapacağım. Bunu herkes böyle bilsin. Sezon sonunda profesyonel hayat bu, ne olur ne biter bilmiyorum ama ilk hedefim yurt dışına gitmek. Olursa yurt dışına gitmek istiyorum. Ama bu söylenenler gerçekten çok üzücü, bizim de bir ailemiz var. Onlar da görüyor bunları. Emre (Kılınç) de ben de çok kırıldık. Bunlar maalesef bizim ülkemizde var, sürekli de oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

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