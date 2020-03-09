09 Mart 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Emre Kılınç sürprizi

Emre Kılınç sürprizi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Ev sahibi , ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-0 yendiği maçın 11’ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör , Ankara deplasmanında ilk 11’de forma giyen Emre Kılınç’ı kulübeye çekerken Galatasaray karşısında Yasin Öztekin’i sahaya sürdü.

Ev sahibi , ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör , Ankara deplasmanında ilk 11'de forma giyen Emre Kılınç'ı kulübeye çekerken Galatasaray karşısında Yasin Öztekin'i sahaya sürdü. Çalımbay, Galatasaray ile anılan Emre'yi 50. dakikada oyuna dahil etti ve Yasin'i kenara aldı.

SAHADA KONUŞTU
Sivasspor karşılaşması öncesi Galatasaray'la anlaştığı yolunda spekülatif haberler çıkan Emre Kılınç, başarılı futboluyla eleştirilere sahada yanıt verdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Emre, penaltı atışında 'ya takılsa da dönen topu tamamladı ve Sivas'a önemli bir puan kazandırdı.

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