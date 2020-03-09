Emre Kılınç sürprizi
Ev sahibi Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-0 yendiği maçın 11’ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankara deplasmanında ilk 11’de forma giyen Emre Kılınç’ı kulübeye çekerken Galatasaray karşısında Yasin Öztekin’i sahaya sürdü.
Ev sahibi Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankara deplasmanında ilk 11'de forma giyen Emre Kılınç'ı kulübeye çekerken Galatasaray karşısında Yasin Öztekin'i sahaya sürdü. Çalımbay, Galatasaray ile anılan Emre'yi 50. dakikada oyuna dahil etti ve Yasin'i kenara aldı.
SAHADA KONUŞTU
Sivasspor karşılaşması öncesi Galatasaray'la anlaştığı yolunda spekülatif haberler çıkan Emre Kılınç, başarılı futboluyla eleştirilere sahada yanıt verdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Emre, penaltı atışında Fernando Muslera'ya takılsa da dönen topu tamamladı ve Sivas'a önemli bir puan kazandırdı.
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