Sivasspor'dan corona virüsü açıklaması
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor; A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesis ve stadyumda görevli olan tüm personele yapılan corona virüsü (Covid-19) testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Demir Grup Sivasspor Kulübü; A takım futbolcuları teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesis ve stadyumda görevli olan tüm personele corona virüsü (Covid-19) testi yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını resmen açıkladı.
Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
📢 A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.— Demir Grup Sivasspor 🈴 #EvdeKal (@SivassporKulubu) May 16, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/lzmdod85Ob
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