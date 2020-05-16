Sivasspor'dan corona virüsü açıklaması

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor; A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesis ve stadyumda görevli olan tüm personele yapılan corona virüsü (Covid-19) testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor Kulübü; A takım futbolcuları teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesis ve stadyumda görevli olan tüm personele corona virüsü (Covid-19) testi yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını resmen açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

📢 A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/lzmdod85Ob — Demir Grup Sivasspor 🈴 #EvdeKal (@SivassporKulubu) May 16, 2020

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