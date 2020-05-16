16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Sivasspor'dan corona virüsü açıklaması

Sivasspor'dan corona virüsü test sonuçları belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 Giriş Tarihi: 16.05.2020

 ekibi Demir Grup Sivasspor; A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesis ve stadyumda görevli olan tüm personele yapılan corona virüsü (Covid-19) testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Kulübü; A takım futbolcuları teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesis ve stadyumda görevli olan tüm personele corona virüsü (Covid-19) testi yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını resmen açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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