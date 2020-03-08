08 Mart 2020, Pazar

SİVASSPOR

Zor maç olacak

Zor maç olacak
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Sivassporlu , bugünkü G.Saray maçının çok zor geçeceğini söyledi.

Sivassporlu , bugünkü G.Saray maçının çok zor geçeceğini söyledi. Fernando, "Baskı hissetmiyoruz. Kazanırsak liderliğe yaklaşacağız" diye konuştu.

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