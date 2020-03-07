07 Mart 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi iki şok birden!

Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi iki şok birden!
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'de 25. haftada ile karşılaşacak Demir Grup 'da çifte sakatlık şoku yaşanıyor. Çapraz bağları kopan sezonu kapatırken, antrenmanda sakatlanan ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

TRT Spor'un haberine göre, daha önce parmağı kırılan ve ameliyat olan 'in çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattığı öğrenildi. Ayrıca da 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor gözünü Galatasaray'a dikti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor ile Galatasaray 28. randevuda! Sivasspor ile Galatasaray 28. randevuda!
Sivasspor gözünü Galatasaray'a dikti Sivasspor gözünü Galatasaray'a dikti
Galatasaray maçını kapalı gişe oynayacağız "Galatasaray maçını kapalı gişe oynayacağız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör