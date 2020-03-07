Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi iki şok birden!

Süper Lig'de 25. haftada Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da çifte sakatlık şoku yaşanıyor. Çapraz bağları kopan Skuletic sezonu kapatırken, antrenmanda sakatlanan Ziya Erdal ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

TRT Spor'un haberine göre, daha önce parmağı kırılan ve ameliyat olan Skuletic'in çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattığı öğrenildi. Ayrıca Ziya Erdal da 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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