Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı kapalı gişe!

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için satışa çıkarılan 27 bin 532 biletin de tükendiğini açıkladı.

Yiğidolar, kapalı gişe olacak maç için yoğunluk yaşanmaması adına taraftarların mümkün olduğunca stadyuma erken gelmelerini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 19.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray müsabakasında Yeni 4 Eylül Stadyumu kapıları saat 15.30'dan itibaren açılacaktır. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve taraftarlarımızın stadyuma girişlerinin rahat bir şekilde sağlanması için erkenden giriş yapmalarını rica ediyoruz."

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