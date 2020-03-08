08 Mart 2020, Pazar

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı kapalı gişe!

Sivasspor-G.Saray maçının tüm biletleri satıldı!
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

, 'in 25. haftasında karşılaşacağı maçı için satışa çıkarılan 27 bin 532 biletin de tükendiğini açıkladı.

Yiğidolar, kapalı gişe olacak maç için yoğunluk yaşanmaması adına taraftarların mümkün olduğunca stadyuma erken gelmelerini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 19.00'da oynanacak - müsabakasında Yeni 4 Eylül Stadyumu kapıları saat 15.30'dan itibaren açılacaktır. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve taraftarlarımızın stadyuma girişlerinin rahat bir şekilde sağlanması için erkenden giriş yapmalarını rica ediyoruz."

Bir sezonun finali olacak! İşte ilk 11'ler... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi iki şok birden! Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi iki şok birden!
Zor maç olacak Zor maç olacak
Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi iki şok birden! Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi iki şok birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör