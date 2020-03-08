Sivasspor 2-2 Galatasaray l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Kritik müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 25. haftasında ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 7. dakikada Hakan Arslan ve 58. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

VAR'LA PENALTI



57' Hakem Mete Kalkavan yaptığı inceleme sonucu penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor penaltı kullandı. Emre Kılınç penaltı atışından yaralanamadı devamında topu ağlara gönderdi

Bu sonuçla Galatasaray, 49 puana ulaşarak aynı puandaki Trabzonspor'un arkasına 3. sırada yer aldı. Sivasspor ise 49 puanla 4. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Goiano, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle vurarak filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Feghouli, topu altıpastaki müsait durumdaki Falcao'ya aktardı. Falcao, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

27. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ani gelişen atakta Onyekuru'nun pasında Feghouli ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

32. dakikada Feghouli'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Donk'un sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcunun kale alanından yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



SİVASSPOR'DA EKSİKLER VE KART CEZASI SINIRINDAKİLER

Sivasspor'da orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılarda kaleci Samassa, defans oyuncusu Appindangoye, orta saha oyuncuları Fernando ve Hakan Arslan, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

SİVASSPOR İÇ SAHADA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İç sahadaki 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik mücadelede tribünlerin tamamı doldu.

Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu.

Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu.

Sivasspor sahaya "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun", Galatasaray ise "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" pankartıyla çıktı.

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