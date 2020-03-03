03 Mart 2020, Salı

SİVASSPOR

Zirve aşkına

Zirve aşkına
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

G.Saray maçında tribünleri dolu isteyen Başkanı , “Taraftarların desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz” dedi.

Başkentte 3-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluk yarışına kayıpsız olarak devam eden , sahasında oynayacağı Galatasaray maçı için taraftarlarına güveniyor. Zirve yolunda adeta final gibi bir maça çıkacak olan Yiğidolar'da Başkan kritik maçla ilgili olarak, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimizin ardından Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte, tribünlerde birlik-beraberlik mesajı vereceklerini vurguladı. Menemen

ORDUMUZ İÇİN
Galatasaray maçını, "Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından da önemli bir maç" olarak nitelendiren Başkan Otyakmaz, "Bu olayların ardından iç sahadaki ilk maçımız. Ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterelim, hem de takımımıza destek verelim. Taraftarlarımızın desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz. Onları stadyuma bekliyoruz" diye konuştu

İdlib'deki hain saldırı sonrasında futbol konuşmanın zorluğuna dikkat çeken Mecnun Otyakmaz, "Ordumuz gereğini yapıyor. Askerimizin kanları yerde kalmıyor. İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olur" dedi.

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