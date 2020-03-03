Zirve aşkına

G.Saray maçında tribünleri dolu isteyen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Taraftarların desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz” dedi.

Başkentte 3-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle şampiyonluk yarışına kayıpsız olarak devam eden Sivasspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçı için taraftarlarına güveniyor. Zirve yolunda adeta final gibi bir maça çıkacak olan Yiğidolar'da Başkan Mecnun Otyakmaz kritik maçla ilgili olarak, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimizin ardından Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte, tribünlerde birlik-beraberlik mesajı vereceklerini vurguladı. Menemen

ORDUMUZ İÇİN

Galatasaray maçını, "Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından da önemli bir maç" olarak nitelendiren Başkan Otyakmaz, "Bu olayların ardından iç sahadaki ilk maçımız. Ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterelim, hem de takımımıza destek verelim. Taraftarlarımızın desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz. Onları stadyuma bekliyoruz" diye konuştu

İdlib'deki hain saldırı sonrasında futbol konuşmanın zorluğuna dikkat çeken Mecnun Otyakmaz, "Ordumuz gereğini yapıyor. Askerimizin kanları yerde kalmıyor. İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olur" dedi.

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