03 Mart 2020, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor gol olup yağıyor!

Sivasspor gol olup yağıyor!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Tarihinin en golcü sezonunu yaşayan DG , bu sezon 24. hafta itibari ile 45 gole ulaştı. Lig'de takımı ile aynı puana sahip olan Yiğidolar, zirve takibini emin adımlarla sürdürüyor.

'de şampiyonluk yarışının içinde bulunan , geride kalan 24 haftadaki tüm maçlarında gol atma başarısı gösteren tek takım oldu. 1, 3, ve 4'er, ise 5 maçta gol atamadı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 24 maçın tamamında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Süper Lig'de 48 puanla zirve yarışının içinde yer alan kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle dikkati çekiyor. Sivasspor, Süper Lig'deki 24 maçının tamamında rakip fileleri havalandırarak, önemli bir istatistiğe imza attı. Zirve mücadelesi veren ekiplerden Trabzonspor 1, Medipol Başakşehir 3, Beşiktaş ve Fenerbahçe 4'er, Galatasaray 5, Aytemiz Alanyaspor ise 8 maçta gol atamadı.

TARİHİNİN EN GOLLÜ SEZONU

Sivasspor, kaydettiği 45 golle, 24. haftalar itibarıyla tarihinin en skorer dönemini yakaladı. Süper Lig'de ilk kez 2005-2006'da yer alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon geride kalan süreçte en fazla gol atan takımlar arasına girdi. Ligde 24. haftalar itibarıyla Brezilyalı teknik direktör 'un çalıştırdığı 2013-2014'te 42 gole ulaşan Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk mücadeleleri verdiği sezonlardan 2008-2009'da 39, 2007-2008'de ise 35 gol atmıştı. Ligde çıktığı her müsabakada gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, maç başına 1,87 ortalama yakaladı.

SİVASSPOR'UN EN GOLCÜSÜ YATABARE

Demir Grup Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi. Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği ve 24 haftalık periyotta 11 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş (2), Medipol Başakşehir (2), MKE Ankaragücü (2), Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor filelerini havalandırma başarısı gösterdi. Sivasspor'da Emre Kılınç, ve Mert Hakan Yandaş 6'şar, Fernando 5, ile Erdoğan Yeşilyurt 4'er, Uğur Çiftçi, ve ise 1'er gol kaydetti.

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