18 Şubat 2020, Salı

SİVASSPOR

Yiğido revire döndü

Yiğido revire döndü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Trabzon'da liderliği kaybeden , Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor.

Trabzon'da liderliği kaybeden , Alanya'ya hazırlanıyor. Yiğidolarda sakat olan Kone, Barış Yardımcı, Skuletic idmana katılmazken, hastanede kontrol edilen Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal'da yer almadı.
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