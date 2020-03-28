28 Mart 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor’dan “48 saat çıkma” çağrısı!

Sivasspor’dan “48 saat çıkma” çağrısı!
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2020

DG Kulübü, koronavirüs salgınıyla mücadele etme adına vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda vurgusu da dikkat çekti.

Tüm dünyayı olduğu gibi 'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınırken, yetkililer ise vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapıyor. DG Kulübü de hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla buna katkı sundu. vurgusunun dikkat çekildiği mesajda, "Evde kal, sağlık olsun. 48 Saat hiç çıkma" ifadeleri kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor’dan Galatasaray ve Kayserispor’a geçmiş olsun mesajı Sivasspor’dan Galatasaray ve Kayserispor’a geçmiş olsun mesajı
Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e destek mesajı Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e destek mesajı
Sivasspor'un en istikrarlısı Samassa oldu! Sivasspor'un en istikrarlısı Samassa oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör