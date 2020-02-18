18 Şubat 2020, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta

Sivasspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'in 23. haftasında 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda ile karşılaşacak ’da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Biletlerin satışı Passolig resmi sitesinden ve akıllı telefon uygulamalarından, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve perşembe gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 54 TL

2. Kategori (Maraton) 27.5 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası 13.5 TL

Misafir tribünü 17.5 TL

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