20 Şubat 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Alanyaspor Sivas'a inemedi!

Alanyaspor Sivas'a inemedi!
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz 'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle 'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.

'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz 'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle 'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.

çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye indikten sonra karayoluyla Sivas'a geçmişti.

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