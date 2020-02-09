09 Şubat 2020, Pazar

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor'da Barış Yardımcı sakatlandı

Sivasspor'a bir şok daha! Yıldız oyuncu...
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020

'in 21. haftasında sahasında 'i ağırladı. Yiğidolar'da Skuletic, Goiano ve Emre Kılınç'ın ardından bir kötü haber de 'dan geldi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında yerde kalan Barış, oyuna devam edemedi ve yerine Claudodemir girdi.

Oyuna orta saha Claudemir girerken Fatih Aksoy sağ bek bölgesine geçti. 'da kırmızı kart cezalısı Isaac Cofie de kadroda yer almıyor.

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