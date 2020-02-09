09 Şubat 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Demir Grup Sivasspor'da Barış Yardımcı sakatlandı
Giriş Tarihi: 09.02.2020
Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Yiğidolar'da Skuletic, Goiano ve Emre Kılınç'ın ardından bir kötü haber de Barış Yardımcı'dan geldi.
Karşılaşmanın 11. dakikasında yerde kalan Barış, oyuna devam edemedi ve yerine Claudodemir girdi.
Oyuna orta saha Claudemir girerken Fatih Aksoy sağ bek bölgesine geçti. Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Isaac Cofie de kadroda yer almıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...