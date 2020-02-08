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Sivas'ta eksikler keyifleri kaçırdı!
Giriş Tarihi: 08.02.2020
Sivasspor'da eksik futbolcu sayısının çokluğu teknik heyetin keyfini kaçırdı. Son olarak kupadaki Antalya maçında parmağı kırılan yeni transfer golcü Skuletic, Başakşehir maçında oynamayacak.
Sivasspor'da eksik futbolcu sayısının çokluğu teknik heyetin keyfini kaçırdı. Son olarak kupadaki Antalya maçında parmağı kırılan yeni transfer golcü Skuletic, Başakşehir maçında oynamayacak. Goiano, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando, Kone ve Emre Kılınç'ın da sakat olduğu Sivas'ta Rıza Çalımbay, eksiklerin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. iKİ takım arasında son 10 lig maçının 5'inde taraflar 1'er puanı paylaştı. 3 maç Sivas galibiyetiyle sona ererken, Başakşehir ise 2 kez kazandı. Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise turunculacivertlilerin Sivas'ta rakibine diş geçirememesi. İstanbul ekibi, Sivas'ta son olarak 2014 yılında 3 puana ulaşmıştı. Sivas'ta eksikler
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