28 Şubat 2020, Cuma
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Demir Grup Sivasspor Ankara'ya gitti
Giriş Tarihi: 28.02.2020
Demir Grup Sivasspor Lig'in 24. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya gitti. Başkentten galibiyetle dönmek isteyen kırmızı-beyazlılar 3 puan alıp zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 20 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
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