28 Şubat 2020, Cuma

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor Ankara'ya gitti

Demir Grup Sivasspor Ankara'ya gitti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Lig'in 24. haftasında oynayacağı maçı için 'ya gitti. Başkentten galibiyetle dönmek isteyen kırmızı-beyazlılar 3 puan alıp zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 20 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak kara yoluyla 'ya hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. ile Demir Grup Sivasspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

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