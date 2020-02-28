Demir Grup Sivasspor Ankara'ya gitti

DG Sivasspor'da iyi bir sezon geçiren orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, şampiyonluk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yandaş, "Sonuna kadar bu yarışı zorlayacağız. Önemli olan Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak. Şampiyon olursak zaten inanılmaz bir şeyi başarırız" dedi.