Sivas-Başakşehir liderlik aşkına!
Gaziantep’ten ağır yaralı dönen Yiğidolar, telafi peşinde. Turuncu-lacivertliler ise hem liderlik koltuğunu, hem de geçtiğimiz sezonun rövanşını almak istiyor
Ligde zirve ateşi bu hafta Sivas'ta yanacak. Lider Sivasspor, takipçisi Başakşehir'i yarın konuk edecek. Başakşehir'de hedef, kazanarak hem liderliği hem de geçtiğimiz sezonun rövanşını almak. Sahasında namağlup tek takım olan Yiğidolar, ayrıca ev sahibi olduğu maçlarda en çok puan toplayan takım konumunda. Kırmızı- beyazlılar, G.Antep'teki 5-1'lik yenilginin telafisini yaparak, Başakşehir'le puan farkını da açmak istiyor. Oynadığı son 18 maçta sadece Fenerbahçe'ye mağlup olan Başakşehir'de ise hedef, kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Turuncu- lacivertliler deplasmanda kazanması halinde 281 gün sonra liderlik koltuğuna oturmuş olacak. Okan Buruk'un öğrencileri, geçtiğimiz sezonun 30. haftasını lider tamamlamış, ertesi hafta deplasmanda Sivasspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle, Süper Lig'de liderliği rakibine kaptırmıştı.
YİĞİDOLAR EVİNDE 6 YILDIR KAYBETMİYOR
İki takım arasında son 10 lig maçının 5'inde taraflar 1'er puanı paylaştı. 3 maç Sivas galibiyetiyle sona ererken, Başakşehir ise 2 kez kazandı. Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise turunculacivertlilerin Sivas'ta rakibine diş geçirememesi. İstanbul ekibi, Sivas'ta son olarak 2014 yılında 3 puana ulaşmıştı.
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