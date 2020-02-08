Zirve yolunda Demir Grup Sivasspor'un konuğu Medipol Başakşehir

Lider Sivasspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Ligde 2 haftadır puan kaybeden kırmızı-beyazlılar, zirvedeki yerini korumak için maça galibiyet parolası ile çıkacak.

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, yarın Başakşehir ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan maçta Halis Özkahya düdük çalacak. İki takım, bu müsabakayla ligde birbirlerine 24. kez rakip olacak. Geride kalan 23 maçta Sivasspor 7, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. 6 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar 27 kez gol sevinci yaşarken, İstanbul temsilcisi ise 31 gol kaydetti.

SİVASSPOR 469. MAÇINA ÇIKACAK

Sivasspor, Süper Lig'de 469. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda 'merhaba' dediği ligde bugüne kadar 468 müsabakada ter döktü. Yiğidolar, söz konusu karşılaşmalarda 175 galibiyet, 123 beraberlik ve 170 mağlubiyet aldı. 649 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 656 golü de kalesinde gördü. Sivasspor, ligde toplam 648 puan topladı.



Başakşehir ile Sivasspor arasında ligde geride kalan 23 maçın skorları şöyle:

2007-2008 sezonu

Sivasspor: 2 - Başakşehir: 1

Başakşehir: 0 - Sivasspor: 2



2008-2009 sezonu

Başakşehir: 0 - Sivasspor: 3

Sivasspor: 1 - Başakşehir: 2



2009-2010 sezonu

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 0 - Başakşehir: 1



2010-2011 sezonu

Sivasspor: 0 - Başakşehir: 4

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 2



2011-2012 sezonu

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 - Başakşehir: 1

Başakşehir: 4 - Sivasspor: 2 (Süper Final)

Sivasspor: 1 - Başakşehir: 2 (Süper Final)



2012-2013 sezonu

Başakşehir: 2 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 4 - Başakşehir: 1



2014-2015 sezonu

Sivasspor: 0 - Başakşehir: 2

Başakşehir: 2 - Sivasspor: 1



2015-2016 sezonu

Sivasspor: 2 - Başakşehir: 2

Başakşehir: 2 - Sivasspor: 2



2017-2018 sezonu

Sivasspor: 1 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1



2018-2019 sezonu

Başakşehir: 0 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0



2019-2020 sezonu

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1