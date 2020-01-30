30 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı

Sivasspor Samba Camara ile anlaştı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Süper Lig'in lider takımı Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Mali uyruklu Fransız stoper ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Devre arasında çalışmaları sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşmaya vardığı İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 27 yaşındaki Fas'lı stoper Jawad El Yamig'in başka bir takıma transferi üzerine rotayı Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 27 yaşında 1.90 boyundaki Malili stoper 'ya çevirdi. Temas kurulan ve her konuda anlaşma sağlanan Camara bugün kente gelerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'da Traore Bursaspor'a kiralandı Sivasspor'da Traore Bursaspor'a kiralandı
Bursaspor Traore'yi kiraladı Bursaspor Traore'yi kiraladı
Yiğido'ya Fransız stoper Yiğido'ya Fransız stoper
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör