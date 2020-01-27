Yasin Öztekin: Gol atacağıma inanmıştım
Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'a puanı getiren golü 90+3'te atan Yasin Öztekin, maç sonu konuştu.
Sivasspor'un Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90+3. dakikada beraberlik golünü atan Yasin Öztekin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Gol atacağını hissettiğini kaydeden Yasin, "Bu gole inanmıştım, kaç gündür bunun için çalışıyorduk, onun için çalışıyordum. Şükürler olsun top ayağıma geldi ve iyi vurdum. İlk yarı çok iyi başlamadık maça, cesaretlendirdik onları. 2. yarıda da baskılı oynadık, direkten dönen toplar, şanslar. Şans bizdeydi. Şampiyon olmak için daha çok var, çok çalışmamız ve daha iyi oynamamız lazım. Çalışacağız ve hatalarımızı göreceğiz, taraftarlarımız ve hocalarımızla, oyuncularımızda gerekeni yapacağız" dedi.
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