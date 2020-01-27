27 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Yasin Öztekin: Gol atacağıma inanmıştım

Gol atacağıma inanmıştım
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

ile 1-1 berabere kalan 'a puanı getiren golü 90+3'te atan , maç sonu konuştu.

'un ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90+3. dakikada beraberlik golünü atan , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol atacağını hissettiğini kaydeden Yasin, "Bu gole inanmıştım, kaç gündür bunun için çalışıyorduk, onun için çalışıyordum. Şükürler olsun top ayağıma geldi ve iyi vurdum. İlk yarı çok iyi başlamadık maça, cesaretlendirdik onları. 2. yarıda da baskılı oynadık, direkten dönen toplar, şanslar. Şans bizdeydi. Şampiyon olmak için daha çok var, çok çalışmamız ve daha iyi oynamamız lazım. Çalışacağız ve hatalarımızı göreceğiz, taraftarlarımız ve hocalarımızla, oyuncularımızda gerekeni yapacağız" dedi.

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