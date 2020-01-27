27 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay: “1 Puan galibiyet kadar önemli”

“1 Puan galibiyet kadar önemli”
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

ile sahasında 1-1 berabere kalan Sivasspor’da Teknik Direktör , “Arkadaşlarımız kutluyorum. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton bunların hepsi yaşanacak” dedi.

'in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor , son dakika alınan 1 puanın galibiyet kadar önemli olduğunu vurguladı. Çalımbay, "Kendi sahamızdaki maçı kazanmak istedik. Çaykur Rizesporwun böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk ve ilk yarıda öyle oldu. Gerçekten istediğimiz pozisyonları yakalayamadık, istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar. Bizi oynatmadılar ama ikinci yarı içeride geldik değiştirdiğimiz taktik olsun, ikinci yarı değiştirdiğimiz oyuncular olsun bambaşka bir şekilde başladık. İyi oynadık. Güzel tempo yaptık. Gol yedikten sonra tempoyu daha arttırdık. Maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniyede olsa golümüzü bulduk. Gayet net pozisyonlarımız vardı. Cezalı ve sakat arkadaşlarımızın eksikliği hissettik" dedi.

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"Lig çok uzun bir maraton"

Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen Çalımbay, "Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak. Özellikle kendi sahamızda kapanan takımlarla karşılaşacağız. Bu açıdan her şeye hazır olmalıyız. Arkadaşlarımız kutluyorum. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton bunların hepsi yaşanacak. Bundan sonra daha da dikkatli olacağız" şeklinde konuştu.

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