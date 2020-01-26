27 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivassporlu Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış

Mert Hakan ve Emre'den örnek davranış
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları ve Emre Kılınç, 'de ile oynanacak karşılaşmada elde edecekleri geliri 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Emre Kılınç ile maçında elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Maçta Emre Kılınç ve ben gelirlerimizi ve 'da bu üzücü olayı yaşayan vatandaşlarımız, canlarımıza bağışlıyoruz. Futbol camiasındaki abilerim, kardeşlerimi de desteğe bekliyorum. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerine yer verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımına spor camiasından destek yağdı, İrfan Can Kahveci, ve Oğulcan Çağlayan başta olmak üzere bazı futbolcular destek verdi.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da futbolcuları tebrik ederek, "Mert Hakan Yandaş kardeşim, duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." paylaşımında bulundu.

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