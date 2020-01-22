22 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Gol makinası Yiğidolar zirveyi gördü
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren, 18 haftalar itibarıyla en golcü sezonunu yaşıyor.
Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren, 18 haftalar itibarıyla en golcü sezonunu yaşıyor. Rakip kaleye 37 gol gönderen Yiğidolar, 2013- 14 (34 gol) sezonunu geride bıraktı. Şu anda 41 gollü Trabzonspor'un ardından ligin en fazla gol atan ikinci takımı olan kırmızı-beyazlılar şampiyonluğa oynadığı 2007-08 ve 2008-09'da 30'ar gol attı. Her maç gol bulan kırmızı-beyazlılar, maç başı 2.05 gol ortalamasıyla oynuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...