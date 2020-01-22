22 Ocak 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Gol makinası Yiğidolar zirveyi gördü

Gol makinası Yiğidolar zirveyi gördü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren, 18 haftalar itibarıyla en golcü sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren, 18 haftalar itibarıyla en golcü sezonunu yaşıyor. Rakip kaleye 37 gol gönderen Yiğidolar, 2013- 14 (34 gol) sezonunu geride bıraktı. Şu anda 41 gollü 'un ardından ligin en fazla gol atan ikinci takımı olan kırmızı-beyazlılar şampiyonluğa oynadığı 2007-08 ve 2008-09'da 30'ar gol attı. Her maç gol bulan kırmızı-beyazlılar, maç başı 2.05 gol ortalamasıyla oynuyor.
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