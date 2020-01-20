20 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Ziya: Böyle devam

Ziya: Böyle devam
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, maçında önce sol önde, takım 10 kişi kalınca da sol bekte oynadı.

'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, maçında önce sol önde, takım 10 kişi kalınca da sol bekte oynadı. Müthiş bir performans sergileyen Ziya "Zor olacağını biliyorduk. Dersimize iyi çalıştık. Beşiktaş taraftarı önünde iyi oynuyor. Çok iyi arkadaşlığımız var. Umarım böyle devam eder" dedi.

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