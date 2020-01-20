Ziya: Böyle devam

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, Beşiktaş maçında önce sol önde, takım 10 kişi kalınca da sol bekte oynadı.

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, Beşiktaş maçında önce sol önde, takım 10 kişi kalınca da sol bekte oynadı. Müthiş bir performans sergileyen Ziya "Zor olacağını biliyorduk. Dersimize iyi çalıştık. Beşiktaş taraftarı önünde iyi oynuyor. Çok iyi arkadaşlığımız var. Umarım böyle devam eder" dedi.