Tarih yazıyor
Yiğidolar, Beşiktaş’ı deplasmanda 10 kişiyle devirip zirvede rakipleriyle puan farkını korudu. Şampiyonluk yarışında ‘sonuna kadar varım’ dedi
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor fırtınası kaldığı yerden devam ediyor... Kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 devirerek, ikinci yarıya da müthiş bir başlangıç yaptı. Yiğidolar'ı galibiyete taşıyan goller ilk yarıda Erdoğan ve Mustafa Yatabare'den geldi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu sonuçla ligdeki son 10 maçında 9'uncu galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kalarak 4 büyükleri bile kıskandıran bir seri yakaladı.
40 PUANA ULAŞTI
Beşiktaş'ı ilk yarıda Sivas'ta oynanan maçta da 3-0 yenen Sivasspor, 2006'dan bu yana ilk kez ligde güçlü rakibini iki maç üst üste mağlup etti. Üstelik bu başarıyı Uğur Çiftçi'nin atılmasıyla yarım saate yakın 10 kişi oynayarak elde etti. Zirvede tüm rakiplerinin kazandığı haftada puan farkını koruyan Sivasspor, 18. hafta sonunda 40 puana ulaştı. Yiğidolar, haftaya sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Göztepe deplasmanına gidecek.
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