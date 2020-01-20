20 Ocak 2020, Pazartesi
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Goiano, Uğur ve Erdoğan cezalı
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Sivasspor kazandı ancak ağır yara aldı. Kırmızı-beyazlı takımda kırmızı kart gören Uğur Çiftçi ile 4. sarı kartlarını alan Goiano ve Erdoğan cezalı duruma düştü.
Sivasspor kazandı ancak ağır yara aldı. Kırmızı-beyazlı takımda kırmızı kart gören Uğur Çiftçi ile 4. sarı kartlarını alan Goiano ve Erdoğan cezalı duruma düştü. Üç oyuncu da haftaya ligdeki Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek. Doğrudan kırmızı kart gören Uğur'a kurallar gereği en az 2 maç ceza geleceği için hem kupa maçını hem Rize maçını kaçıracak.
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