18 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'dan Beşiktaş'a gözdağı

Sivasspor'dan Beşiktaş'a gözdağı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2020

Ligde ikinci yarıya deplasmanında başlayacak olan lider 'da Teknik Direktör , 3 puan için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Çalımbay, "Bu maç iki takım için de çok önemli. Bizim tek sıkıntımız sakat ve cezalı oyuncularımızın olması. İyi atlatmamız gerekiyor. ile 'da ve taraftarının önünde oynamak çok zordur. İyi şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyunlara devam etmek" dedi. , takımdaki sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle yönetimden bir an önce takviye istedi.

3 EKSİKLE GİTTİLER

Lider , Vodafone Park'ta Beşiktaş'la karşılaşacağı kritik maça 3 eksikle gitti. Kart cezalısı olan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan ve Vieira, İstanbul'a götürülmedi. Sakatlığı bulunan Emre Kılınç, Aaron ve Kone ise kafileye dahil edildi. 'den yeni transfer edilen de Beşiktaş maçı kadrosunda kendisine yer buldu.

İşte Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi! haberin devamı

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