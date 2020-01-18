18 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor’da neşeli idman

Sivasspor’da neşeli idman
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2020

Lider Demir Grup , 'in ikinci yarısının ilk haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan idmanda futbolcuların neşeli ve hırslı oldukları öğrenildi.

Beşiktaş ile , ligin 18. hafta maçında yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadele hakem Ali Şansalan görev yapacak.


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