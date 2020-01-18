Sivasspor’da neşeli idman
Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yapılan idmanda futbolcuların neşeli ve hırslı oldukları öğrenildi.
Beşiktaş ile Sivasspor, ligin 18. hafta maçında yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadele hakem Ali Şansalan görev yapacak.
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