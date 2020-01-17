17 Ocak 2020, Cuma

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor İstanbul'a gitti

Demir Grup Sivasspor İstanbul'a gitti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020

'in 18. haftasında Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , uçakla 'a gitti. Kırmızı-beyazlılar, bu kentte yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor kafilesinde, Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, , Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, , Isaac Cofie, Volkan Eğri, , , Mustapha Yatabare yer aldı.

ile , Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

İşte Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi! haberin devamı



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