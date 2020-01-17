17 Ocak 2020, Cuma
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Demir Grup Sivasspor İstanbul'a gitti
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, uçakla İstanbul'a gitti. Kırmızı-beyazlılar, bu kentte yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Sivasspor kafilesinde, Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Yasin Öztekin, Arouna Kone, Mustapha Yatabare yer aldı.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.
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