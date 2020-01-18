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Lider Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
İdman, gerçekleştirilen taktik organizasyonlarla sona erdi.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.
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