18 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Lider Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2020

Lider , 'in 18. haftasında oynanacak olan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

SİVAS (AA) - , karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

İdman, gerçekleştirilen taktik organizasyonlarla sona erdi.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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