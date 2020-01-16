16 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor’da eksikler Çalımbay'ı düşündürüyor

Sivasspor’da eksikler Çalımbay'ı düşündürüyor
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

’de fırtına gibi eserek liderliği kimseye kaptırmayan ve camiasını sevince boğan 'da ikinci devrenin ilk haftasında oynanacak olan maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu.

Liderliğini sürdürmek isteyen Yiğidolar'da zorlu karşılaşma öncesi başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Tedavileri süren defans oyuncuları Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun yanı sıra orta saha oyuncusu Emre Kılınç ve forvet oyuncusu sakat. En kritik mevkilerinde birçok eksik bulunan 'da 'ın idmanlarda sürekli arayış içinde olduğu öğrenildi.

Zorlu maçı öncesi 1 cezalı, 4 sakat oyuncunun olduğu Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın maça nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı ise merak konusu oldu.

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