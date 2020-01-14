14 Ocak 2020, Salı

SİVASSPOR

Türkiye’nin en iyisi biziz

Türkiye’nin en iyisi biziz
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Lider Sivasspor’da attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan Yatabare, “Türkiye’nin en iyi defansı ve hücumu bizde” dedi.

Lider Sivasspor'un Malili golcüsü Yatabare, tarihi bir sezon geçirdiklerinin altını çizdi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini belirten 33 yaşındaki Malili golcü, "Bu başarı takım halinde gelen bir başarı. Takımdaşlık ön planda zaten. Bu durum sahada aramızdaki bağı da yansıtıyor. Biz zirvede lider konumdaysak, bunun sebebi başarılı olmamızdır. Türkiye'nin en iyi defansı ve hücumu bizde" diye iddialı konuştu.
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