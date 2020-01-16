16 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Lider Sivasspor'un en büyük gücü taraftarı!

Lider Sivasspor'un en büyük gücü taraftarı!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2020

'in lideri Demir Grup , 2019-2020 sezonunun ilk yarısında iç sahadaki maçlarını ortalama 11 bin 383 seyirciye karşı oynadı.

Maçlarını UEFA kriterlerine sahip 27 bin 532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapan , ligin 17 haftalık ilk yarısında evinde 9 karşılaşmaya çıktı.

Kırmızı-beyazlıları bu karşılaşmalarda 102 bin 445 biletli seyirci takip etti. Yeni 4 Eylül Stadı tribünleri, ligin 15. haftasında Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe maçında 21 bin 214 futbolseverle en fazla seyirciyi çekti.

Sivasspor'un bu sezon en az seyirciye oynadığı maç ise 7 bin 600 taraftarın takip ettiği Antalyaspor karşılaşması oldu.

YÜZDE 13.6 ARTIŞ

Başarılı bir performans ortaya koyarak 'in zirvesinde yer alan Sivaspor, seyirci ortalamasını geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 13,6 artırdı.

2018-2019 sezonunun ilk 17 haftalık periyodunda evinde 9 lig maçına çıkan kırmızı-beyazlı ekibi, toplam 90 bin 128 izlemişti.

Geçen sezonun ilk yarısında evindeki 9 karşılaşmada maç başına 10 bin 14 seyirciye oynayan Sivasspor, bu sezon aynı dönemde ise ortalamayı 11 bin 383 kişiye yükseltti.

MAÇLARDAKİ SEYİRCİ SAYISI

Sivasspor'un bu sezon sahasında yaptığı 9 maçtaki seyirci sayıları şöyle:

MaçSkorSeyirci Sayısı
Sivasspor-Beşiktaş3-013.407
Sivasspor-Gaziantep1-18.481
Sivasspor-Trabzonspor2-110.821
Sivasspor-MKE Ankaragücü3-17.840
Sivasspor-Antalyaspor2-17.600
Sivasspor-Konyaspor2-010.160
Sivasspor-Kasımpaşa2-09.951
Sivasspor-Fenerbahçe3-121.214
Sivasspor-Göztepe1-012.971
Toplam102.445

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