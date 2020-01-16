16 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu

Sivasspor Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Sezonun ilk yarısını lider kapatan Demir Grup , ligin ilk haftalarında sakatlanarak, uzun süre takımdan ayrı kalan Ukraynalı 'nın sözleşmesini dondurdu.

Kırmızı-Beyazlı kulubün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan ile aramızdaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar dondurulmuştur. 2020-2021 sezonuyla birlikte sporcumuzun sözleşmesi yeniden aktif olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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