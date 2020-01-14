14 Ocak 2020, Salı

SİVASSPOR

“Şampiyonluk için geldim”

“Şampiyonluk için geldim”
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Demir Grup , Yasin Öztekin'le 1.5 yıllık sözleşme yaptı.

, Yasin Öztekin'le 1.5 yıllık sözleşme yaptı. İmza töreninde konuşan tecrübeli kanat oyuncusu, "Lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımızın hepsi çok iyi karşıladı. Hepimiz profesyoneliz, Göztepe'de olmadı. Şimdi lider takıma geldim, inşallah hep beraber şampiyon oluruz" diye konuştu
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