14 Ocak 2020, Salı

SİVASSPOR

Fatih’ten iki zirve adayı

Fatih’ten iki zirve adayı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Sivas'ın genç stoperi , zirve yolundaki rakipleriyle ilgili değerlendirme yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir ve Fenerbahçe'nin güçlü rakiplerimiz olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Sivas'ın genç stoperi , zirve yolundaki rakipleriyle ilgili değerlendirme yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir ve Fenerbahçe'nin güçlü rakiplerimiz olabileceğini düşünüyorum" dedi.
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