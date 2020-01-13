"En zor maçımız Beşiktaş"
Rıza Çalımbay, lige iyi başlamaları gerektiğinin altını çizip, en zor maçı Beşiktaş’la oynayacaklarını belirtti.
Lider Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluk iddialarını yinelerken, Beşiktaş maçına dikkat çekti. İkinci yarıya Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları zorlu maçla başlayacaklarını belirten Çalımbay, "Ben de orada çok uzun süre forma giydim, muhteşem bir taraftarı var. Takımıyla bütünleşir, o yüzden 11 değil 12 kişi oluyor taraftarla. Lige iyi başlamak gerekiyor. Beşiktaş'ın kaliteli bir kadrosu var, onlar da aradaki puan farkını kapatmak isteyeceklerdir. En zor maçımızı Beşiktaş'la oynayacağız. Çünkü Beşiktaş her açıdan daha iyi takım" yorumunu yaptı.
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