12 Ocak 2020, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor’da söz hocanın

Sivasspor’da söz hocanın
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Transferle ilgili bilgi veren Çalımbay, "Yasin Öztekin, yarın (bugün) idmana çıkacak. Kadromuzu, sahaya çıkan 11'i değiştirecek değiliz ama alternatif bir kadroya ihtiyacımız vardı" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Transferle ilgili bilgi veren Çalımbay, "Yasin Öztekin, yarın (bugün) idmana çıkacak. Kadromuzu, sahaya çıkan 11'i değiştirecek değiliz ama alternatif bir kadroya ihtiyacımız vardı" dedi. Çalımbay, 'un ise hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını söyledi.

4 PENALTIMIZ VERİLMEDİ
Çalımbay, hakem kararlarıyla ilgili de kısa bir yorumda bulundu. Tecrübeli hoca, "İlk yarıda bizim lehimize hiç penaltı verilmedi. VAR'a gidilmeye gerek duyulmadı. Bence en az 4 penaltımız vardı, verilmeyen. Ancak aleyhimize birçok kez penaltı kararı çıktı" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Lider Sivasspor’un Antalya kampı sona erdi Lider Sivasspor’un Antalya kampı sona erdi
Çalımbay'dan transfer açıklaması! Alper Potuk ve Yasin Öztekin... Çalımbay'dan transfer açıklaması! Alper Potuk ve Yasin Öztekin...
Lider Sivasspor Antalya kampını tamamladı Lider Sivasspor Antalya kampını tamamladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör