13 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da şov başladı

Sivasspor'da şov başladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Yiğidolar, Olympiakos’tan stoper , Benficalı orta saha Fejsa ve Huddersfield’dan kanat forvet Isaac Mbenza için girişimlerini hızlandırdı

Lider Sivasspor, ikinci yarıda zirve mücadelesinde güçlü kalmak adına, transfer konusunda ince eleyip, sık dokuyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, çok çetin geçmesi beklenen ligin ikinci yarısında, alternatifli bir kadroyla şampiyonluk yarışını sürdürmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

İMZALAR ÇOK YAKIN

İlk olarak Kasımpaşa'dan Khalili'yle imza aşamasına gelen ancak İsveç'e dönmek isteyen tecrübeli orta sahadan vazgeçen , listesindeki diğer isimler; Konyaspor'dan tanıdığımız, Olympiakos'tan ayrılan stoper , Benficalı orta saha Fejsa ve Huddersfield'dan kanat-forvet Mbenza konusunda görüşmelerini sıklaştırdı. Yönetimin, bu 3 isimden en az ikisine imza attırmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

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