Sivasspor'da şov başladı
Yiğidolar, Olympiakos’tan stoper Vukovic, Benficalı orta saha Fejsa ve Huddersfield’dan kanat forvet Isaac Mbenza için girişimlerini hızlandırdı
Lider Sivasspor, ikinci yarıda zirve mücadelesinde güçlü kalmak adına, transfer konusunda ince eleyip, sık dokuyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, çok çetin geçmesi beklenen ligin ikinci yarısında, alternatifli bir kadroyla şampiyonluk yarışını sürdürmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
İMZALAR ÇOK YAKIN
İlk olarak Kasımpaşa'dan Khalili'yle imza aşamasına gelen ancak İsveç'e dönmek isteyen tecrübeli orta sahadan vazgeçen Yiğido, listesindeki diğer isimler; Konyaspor'dan tanıdığımız, Olympiakos'tan ayrılan stoper Vukovic, Benficalı orta saha Fejsa ve Huddersfield'dan kanat-forvet Mbenza konusunda görüşmelerini sıklaştırdı. Yönetimin, bu 3 isimden en az ikisine imza attırmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...