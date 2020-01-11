11 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Lider Sivasspor’un Antalya kampı sona erdi

Lider Sivasspor’un Antalya kampı sona erdi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te 4 Ocak’ta toplanarak 11 Ocak’a kadar hazırlıklarını sürdüren DG , bugün yaptığı son çalışmayla 8 günlük kampı tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde günde çift antrenman yaparak ikinci yarıya hazırlanan kırmızı-beyazlılar, kamptaki tek hazırlık maçında Almanya temsilcisi Waldhof Mannheim ile 2-2 berabere kaldı.

Bugün akşama doğru Havalimanı'ndan 'ye uçacak Yiğidolar daha sonra kara yolu ile Sivas'a geçecek.

Yiğidolar yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla salı günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor son 16 tur maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

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