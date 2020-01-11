11 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Lider Sivasspor Antalya kampını tamamladı

Lider Sivasspor Antalya kampını tamamladı
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

'de ilk yarıyı lider bitiren , ikinci yarı hazırlıklarının etabını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin tesislerindeki sabah antrenmanıyla bitirdi.

Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde dayanıklılık ve taktik çalışma yaptı.

kafilesi, bugün Sivas'a dönerek hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Sivasspor transferde bombayı patlattı! haberin devamı


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