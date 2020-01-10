10 Ocak 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor Yasin Öztekin'i transfer etti

Sivasspor transferde bombayı patlattı!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

'in ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup  transferde de bombayı patlattı. 'ın ekibi 'de forma giyen 32 yaşındaki 'i kadrosuna kattı.

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