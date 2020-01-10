10 Ocak 2020, Cuma

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay'dan "Zorlu" açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Zorlu açıklaması
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

'in lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü , sosyal medyadan yaptığı "Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz" paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek, konuya açıklık getirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çalımbay, "Dün şahsi hesaplarımdan profesyonel medya sorumlularım tarafından atılan 'Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz' açıklamasının yanlış anlaşılması üzerine zorunlu açıklama gereği duymuş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yapılan açıklama, tamamen ikinci yarı maçlarının zor geçeceğini ima ederek atılmış olup, farklı yerlere çekilmesini katiyen kabul etmemekteyim. Kimseyi karalamak gibi bir şey olamaz. Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti. Kamuoyunun bilgisine sunarım."



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